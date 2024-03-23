ضحايا سوزان نجم الدين في الحلقة 13 من الحشاشين.. قواعد ظهور حوريات جنة الصباح

تظهر الجواري أو حوريات جنة قلعة آلموت ضمن أحداث الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين، ويتلقين أخطر وأهم درس لهن عن قواعد تحركاتهن داخل القلعة، والأشخاص المسموح لهن برؤيتهن، ومصير من يخالفن الأوامر.

أول مشاهد ظهور مخدع الجواري أو حوريات جنة آلموت، ضمن أحداث الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين، يأتي عبر محاولة الجارية «كديار» الخروج من مخدع الجواري، وتسارع إحدى رفيقاتها لتحذرها من عواقف الفعل التي تقدم عليه، لكنها تتجاهل التحذير وتخرج، وبمجرد خروجها من الباب تصطدم أحد مقاتلي الجماعة وتحاول غوايته.

مصير الجارية والفارس

المشهد رأته «إلينار» التي تقوم بدورها الفنانة سوزان نجم الدين، وهي المسؤولة عن تعليم وتدريب الجواري، وتأمر الحراس بأن يحضروا الجارية والفارس، ويتم اقتيادهما لمكان غير معلوم، وبعدها تظهر«إلينار» في مشهد آخر تتحدث عن مصير «كديار» مؤكدة أنها لم تعد موجودة، معتبرة أنه إنذار للجميع، مطالبة إياهن بالحفاظ على أرواحهن قائلة: «لا أحد يعرف إنكم هنا إلا أنا ومولانا، نحن الاثنان فقط، ولا أحد سيراكم سوانا إلا المختار من الجنة».

وظيفة «إلينار» داخل القلعة

وحذرت «إلينار» من أي خروج عن المكان المخصص لهن مصيره القتل، وقالت إنها ستتولى مهمتين داخل قلعة آلموت، الأولى صنع حوريات والثانية أن تقتل العاصية منهن، وطالبتهن بأن يظهرن الابتسامة التي يجب أن تشاهدها دائم على وجوههن.