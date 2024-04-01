رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

بيتر ميمي يشيد بـ سوزان نجم الدين: أصيبت أثناء تصوير الحشاشين واستكملت دورها

كتب:

أميرة عزالدين
10:55 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
سوازن نجم الدين مسلسل الحشاشين

سوازن نجم الدين مسلسل الحشاشين

أشاد المخرج بيتر ميمي والفنان كريم عبدالعزيز، بالأداء المميز للفنانة سوزان نجم الدين خلال مشاركتها في مسلسل الحشاشين، حيث تجسد شخصية ألينار المسؤولة عن الجاريات الحسناوات، اللاتي تستغلهنّ من أجل مصحلة حسن الصباح.

وأوضح المخرج بيتر ميمي خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى في راديو 9090، أنّ سوزان نجم الدين مخلصة للغاية وتؤدي دورها ببراعة شديدة، كاشفًا عن تعرضها لإصابة في أصبع يدها خلال تصوير مشهد، وصممت على استكمال تصوير المشهد دون أن تبلغ أحدًا، وخضعت في اليوم التالي لعملية جراحية به.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 22 على قناة DMC اليوم

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 22 على قناة DMC اليوم بطولة كريم عبدالعزيز في تمام الساعة 9:15 مساء، كما يمكنك مشاهدتها من خلال تطبيق WATCH IT قبل عرضها على شاشة التلفزيون نحو ساعة دون فواصل إعلانية.

اقرأ المزيد:

كريم عبد العزيز يكشف كواليس مشهد المركب في مسلسل الحشاشين: معجزة

كريم عبدالعزيز: مسلسل الحشاشين عمل درامي «مش درس تاريخ»

مسلسل الحشاشين الحلقة 22.. هل يثأر يحيى لقتل والديه من زيد ابن سيحون؟

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 22

ظهر ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 21.. ما هو كتاب إحياء علوم الدين؟
بقلم أميرة عزالدين