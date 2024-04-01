بيتر ميمي يشيد بـ سوزان نجم الدين: أصيبت أثناء تصوير الحشاشين واستكملت دورها

أشاد المخرج بيتر ميمي والفنان كريم عبدالعزيز، بالأداء المميز للفنانة سوزان نجم الدين خلال مشاركتها في مسلسل الحشاشين، حيث تجسد شخصية ألينار المسؤولة عن الجاريات الحسناوات، اللاتي تستغلهنّ من أجل مصحلة حسن الصباح.

وأوضح المخرج بيتر ميمي خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى في راديو 9090، أنّ سوزان نجم الدين مخلصة للغاية وتؤدي دورها ببراعة شديدة، كاشفًا عن تعرضها لإصابة في أصبع يدها خلال تصوير مشهد، وصممت على استكمال تصوير المشهد دون أن تبلغ أحدًا، وخضعت في اليوم التالي لعملية جراحية به.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 22 على قناة DMC اليوم

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 22 على قناة DMC اليوم بطولة كريم عبدالعزيز في تمام الساعة 9:15 مساء، كما يمكنك مشاهدتها من خلال تطبيق WATCH IT قبل عرضها على شاشة التلفزيون نحو ساعة دون فواصل إعلانية.