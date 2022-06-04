شيرين سيف النصر: لو اتعرض عليّ مشهد واحد في «الاختيار» كنت رجعت للفن

قالت الفنانة شيرين سيف النصر، إنها لا تتواصل مع الوسط الفني، حتى الفنان عادل إمام، موضحةً: «بسأل عنه لكن مش بتصل بيه، مش بيرد على حد، وبالتالي فأنا بسأل عنه وبتطمن عليه».

وأضافت سيف النصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي مقدمة برنامج «مساء DMC»، على قناة DMC، أنها تحدثت إلى الفنان الراحل سمير صبري قبل وفاته بأسبوع: «وكنت أطمئن عليه، وقال لي أنا قمت الحمد لله، نفسيته كانت حلوة جدا وفوجئت بوفاته».

وتابعت الفنانة: «كان نفسي أشارك في مسلسل الاختيار ولو دور من مشهد واحد، تابعت الـ3 أجزاء وكلهم أحسن من بعض، وكل أبطال العمل أبدعوا، مثل ياسر جلال وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز، المسلسل ده كان يرجعني من الاعتزال لو اتعرض عليّ».

مسلسل بطلوع الروح

وأشارت، إلى أنّها أعجبت بمسلسل «بطلوع الروح» الذي قدمته الفنانتان منة شلبي وإلهام شاهين في شهر رمضان المنقضي، ومسلسل أحلام سعيدة، للنجمة يسرا: «شيماء سيف كانت تجنن، وغادل عادل، كلهم كانوا يجننوا ويسرا أنا مسمياها الملكة بتاعتنا».

ولفتت، إلى أنها لم تلتقِ هيثم أحمد زكي في حياته، لكنها كانت على تواصل مع والده الفنان الراحل أحمد زكي، وكانت على تواصل أيضا مع ممدوح وافي.

جدل واسع

وكانت الفنانة شيرين سيف النصر، قد أثارت جدلا واسعا على منصات السوشيال ميديا، بعدما ظهرت في أحدث صورها محتفظة بقدر كبير من جمالها رغم تقدمها في العمر، وكان ذلك أول ظهور لها منذ اختفائها عن الساحة الفنية منذ 12 سنة.