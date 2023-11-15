قائمة بالمحاصيل الصيفية والشتوية في الشرقية.. اعرف المساحة المنزرعة وحجم الحصاد

انتهت محافظة الشرقية من حصاد معظم المحاصيل الصيفية فيما يجري هذه الفترة زراعة المحاصيل الشتوية مع انتصاف شهر نوفمبر الجاري، أبرزها القمح.

زراعات صيفية وأخرى شتوية

يقول المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية في حديث خاص لـ«الوطن»: إن المحافظة تتميز بزراعة محاصيل عديدة خلال المواسم الزراعية المختلفة، مشيرًا إلى أن تنوع التربة يسمح بتنوع المحاصيل المختلفة كزراعة محاصيل استراتيجية مثل عباد الشمس، والقطن، والقمح، وفول الصويا، وبنجر السكر والأرز وغيرها.

قائمة المحاصيل

وتستعرض بوابة الوطن خلال السطور التالية قائمة بالمحاصيل الزراعية الصيفية التي تم حصادها وجار اكتمال الباقي منها هذا بالإضافة إلى زراعة المحاصيل الشتوية ومساحاتها في المحافظة، وفقل لما قاله المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية.

المحاصيل الشتوية:

مستهدف زراعة 132 ألفًا و659 فدانًا من البرسيم، بينما تم زراعة أكثر من 41 ألفًا.

مستهدف زراعة 407 آلاف فدان من القمح وبدأت زراعته في الثلث الثاني من شهر نوفمبر الجاري، ويجري زراعة أصناف سدس 14، وجيزة 171، وسخا 95، ومصر 4.

مستهدف زراعة 1491 فدانا من الكتان، فيما يتم استكمال زراعته إذ تم البدء في الموسم الشتوي للزراعة.

مستهدف زراعة 9614 فدانا من الفول البلدي، ويجري استكمال زراعته.

مستهدف زراعة 27 ألفا و749 فدانا من مشاتل البصل وتم الشروع في زراعته.

مستهدف زراعة 87 فدانا و531 فدانا من البنجر بينما تم زراعة أكثر من 37 ألف فدان، وتم تحديد سعر التعاقد لطن البنجر بما يتراوح من 1000 جنيه وحتى 1100 جنيه.

المحاصيل الصيفية:

مستهدف زراعة مساحة من محصول القطن 43 ألفا و689 فدانا وتم الانتهاء من خصاد الجنية الأولى، وتختص الشرقية بزراعة قطن صنف جيزة 94 طويل التيلة.

مستهدف زراعة أرز بواقع 211 ألفا و350 فدان.

تم حصاد 3559 من فول الصويا وهي كل المساحة المنزرعة.

تم الانتهاء من حصاد محصول عباد الشمس 22 ألفا و693 فدانا.

أوشك الانتهاء من حصاد محصول السمسم البالغ مساحته 13044 فدانا.