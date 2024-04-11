أماكن الخروج في العيد محافظة المنيا.. أبرزها منطقة البهنسا الأثرية

تتميز عروس الصعيد بوجود الكثير من أماكن الخروج في العيد محافظة المنيا، ويأتي في مقدمتها منطقة البهنسا الشهيرة بآثارها الإسلامية المميزة، مثل مسجد الحسن بن صالح بن علي زين العابدين، وهو المسجد الوحيد في مصر الذي له قبلتان، بالإضافة إلى مجموعة من القباب والمزارات.

أماكن الخروج في العيد محافظة المنيا

كما أن تل العمارنة من أماكن الخروج في العيد محافظة المنيا وهي تقع على بعد 15 كيلومتراً شمال شرق مدينة دير مواس، وكانت عاصمة مصر في عهد الملك إخناتون، وتضم المدينة العديد من المعابد والمقابر والآثار الأخرى التي تعود إلى عصر الدولة الحديثة.

وتأتي تونا الجبل ثالث أهم منطقة من أماكن الخروج في العيد محافظة المنيا حيث تقع على بعد 67 كيلومتراً جنوب غرب مدينة المنيا، وتضم العديد من المعالم الهامة مثل مقبرة بيتوزيريس كبير الكهنة من العصر اليوناني الروماني، ومومياء إيزادورا شهيدة الحب الطاهر، وسراديب الإله تحوت.

كما أن بني حسن تقع هذه المنطقة الأثرية على بعد 22 كيلومتراً جنوب شرق مدينة المنيا، وتضم 39 مقبرة منحوتة في الصخر لأشراف وحكام مدينة "حبنو" من عصر الدولة الفرعونية الوسطى.

زاوية سلطان على الضفة الشرقية للنيل

وأيضا هناك الشيخ عبادة وتقع هذه المنطقة الأثرية على بعد 8 كيلومترات شرق مدينة ملوي، بناها الإمبراطور هادريان تخليداً لصديقه أنتينيو الذي مات غرقاً في النيل، بالإضافة إلي زاوية سلطان وتقع على الضفة الشرقية للنيل على بعد نحو 7 كيلومترات، وتضم العديد من الآثار التي تعود إلى عصور مختلفة.

وأخيرا كورنيش النيل وهو أكبر حديقة مفتوحة بالمجان علي مدار الساعة ويضم مساحات خضراء واسعة ومئات الأشجار، وهو مكان مثالي للاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة للنيل.