جمال شعبان يكشف سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر المفاجئة

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب ومدير معهد القلب السابق، سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر المفاجئة، والتي أعلن عنها شقيقها، منذ قليل.

سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

وكتب شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شيرين سيف النصرالفنانة المعتزلة، عاشت في صمت ورحلت بهدوء عن عمر يناهز 56 عاما، ماتت صبيحة هذا اليوم بهبوط حاد في الدورة الدموية، ودفنت بعد صلاة العصر في مقابر العائلة دون مراسم عزاء حسب وصية الراحلة التي فضلت أن تلقى ربها في هدوء وسكينة، ادعوا لها بالرحمة».

شقيق الفنانة شيرين سيف النصر يعلن وفاتها

وأعلن شريف شقيق الفنانة شيرين سيف النصر وفاتها منذ قليل، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: «توفيت إلى رحمة الله، اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، واقتصرت المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون».