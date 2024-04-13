السيدة انتصار السيسي تعلن تدشين حساب على انستجرام

أعلنت السيدة انتصار السيسي، تدشين حساب لها على منصة تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ونشرت السيدة انتصار السيسي، رابط الحساب عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، معلقة: «يسرني الإعلان عن تواجدي على منصة انستجرام من خلال الرابط التالي: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fentissaralsisi%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Af_EcM43FdgEAa0nbOsAIRubXzNvVLfrTE3Evh2qTvXMHPRgqb2bpoag&is_from_rle".