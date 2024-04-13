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دراما المتحدة

السيدة انتصار السيسي تعلن تدشين حساب على انستجرام

كتب:

شريف سليمان
08:51 م | السبت 13 أبريل 2024
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

أعلنت السيدة انتصار السيسي، تدشين حساب لها على منصة تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.  

ونشرت السيدة انتصار السيسي، رابط الحساب عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، معلقة: «يسرني الإعلان عن تواجدي على منصة انستجرام من خلال الرابط التالي: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fentissaralsisi%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Af_EcM43FdgEAa0nbOsAIRubXzNvVLfrTE3Evh2qTvXMHPRgqb2bpoag&is_from_rle".

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