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دراما المتحدة

انتهاء المظاهرات بتل أبيب مبكرا بسبب تعليمات الجبهة الداخلية

كتب:

شريف سليمان
09:11 م | السبت 13 أبريل 2024
مظاهرات في إسرائيل

مظاهرات في إسرائيل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل بانتهاء المظاهرات بتل أبيب مبكرا بسبب تعليمات الجبهة الداخلية.

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