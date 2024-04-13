انتهاء المظاهرات بتل أبيب مبكرا بسبب تعليمات الجبهة الداخلية كتب: شريف سليمان 09:11 م | السبت 13 أبريل 2024 مظاهرات في إسرائيل أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل بانتهاء المظاهرات بتل أبيب مبكرا بسبب تعليمات الجبهة الداخلية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وزير دفاع إسرائيل: نتابع عن كثب هجوما تخطط له إيران ضدنا البنتاجون: إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل ضد أي هجمات إيرانية «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تنشر دفاعاتها الجوية تأهبا لهجوم إيراني محتمل وزيرة خارجية هولندا لنظيرها الإيراني: لا ينبغي لطهران مهاجمة إسرائيل «القاهرة الإخبارية»: سفارة أمريكا بلبنان تدعو مواطنيها لتوخي الحذر وتجنب الحدود مع إسرائيل «هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن»: استمرار جرائم إسرائيل طوال أيام العيد 7 دول تعلن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. هل انقلبت على إسرائيل؟ إسرائيل تل أبيب بقلم شريف سليمان