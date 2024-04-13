خطة شاملة للأوقاف بعد العيد تبدأ بـ65 ندوة يوم الاثنين و2600 الخميس

أعلنت وزارة الأوقاف استكمال خطتها الدعوية بعد شهر رمضان وعيد الفطر، من خلال عقد 65 ندوة علمية الاثنين المقبل بعنوان: «حديث القرآن الكريم عن العمل الصالح»، في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير.

حديث القرآن الكريم

من المقرر وفقا لما أعلنته وزارة الأوقاف، تقام يوم الاثنين المقبل: 15/4/2024م بعد صلاة العشاء (65) ندوة علمية تحت عنوان: «حديث القرآن الكريم عن العمل الصالح»، وذلك على النحو التالي:

الأوقاف تعقد (2600) ندوة علمية بعنوان: «مداخل الشيطان في الكسب الحرام»

ضمن فعاليات البرنامج الدعوي «مجالس العلم والذكر»، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف العلمية والدعوية والتثقيفية، ستعقد الوزارة عدد (2600) ندوة علمية تثقيفية على مستوى الجمهورية، بعنوان «مداخل الشيطان في الكسب الحرام»، يوم الخميس الموافق: 18/ 4 / 2024م بعد صلاة العشاء.