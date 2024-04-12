وزير الأوقاف يعلن استحداث لجنة ثقافية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، استحداث لجنة ثقافية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لشؤون وقضايا الشباب، مضيفًا أنه من المقرر أن يكون معظم أعضائها من الشباب.

إنشاء لجنة للابتهال الديني

أكّد وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» إنشاء لجنة للابتهال الديني بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك في إطار دعم الوزارة لفن الابتهال الديني: «دعمًا لفن الابتهال الديني المنضبط تقرر إنشاء لجنة للابتهال الديني بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على غرار اللجنة العليا لخدمة القرآن الكريم».

وأوضح وزير الأوقاف أنه من المقرر أن يتم تكريم العلماء والقراء يوم الأحد المقبل، على أن يتم تحديد موعد لاحقًا لتكريم الموفدين من الأئمة والقراء وشركاء النجاح في البحث العلمي، وفي مشروع صكوك الأضاحي والإطعام و أفضل الأئمة والواعظات أداء في الشهر الكريم.

إنشاء لجنة لخدمة القرآن الكريم

وفي سياق متصل، قرر الدكتور محمد مختار جمعة إنشاء لجنة لخدمة القرآن الكريم ضمن لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت مسمى: «اللجنة العليا لخدمة القرآن الكريم»، برئاسة وزير الأوقاف.

وتضم في عضويتها شيخ عموم المقارئ المصرية نائبًا لرئيس اللجنة، وجميع القراء المعتمدين بالإذاعة الذين أحيوا ليالي الشهر الكريم بالمساجد الكبرى لعضويتها تكريمًا لهم.