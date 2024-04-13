تفاصيل مسابقة «الأوقاف» لإيفاد الأئمة والقراء إلى الخارج في رمضان 2025

أعلنت وزارة الأوقاف عن تفاصيل وشروط إيفاد القراء للخارج خلال شهر رمضان 1446/ 2025 من العاملين بالأوقاف وغيرهم، بعد النجاح المبهر الكبير لإيفاد الأئمة والقراء خلال شهر رمضان 1445.

وأكدت أنه سيكون هناك مسابقة الإيفاد للخارج الخاصة بقراء القرآن الكريم من ذوي الأصوات الحسنة في شهر رمضان 1446/ 2025 من بين الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعاملين من المسكنين على درجة وظيفية، والقراء المقيدين بنقابة القراء، والقراء المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون.

مسابقة إيفاد الأئمة والقراء للخارج

وجاءت ذلك شروط المسابقة تشمل أن يكون المتقدم مسكنًا على درجة مالية بالوزارة أو الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو من المقيدين بنقابة القراء المصرية، أو من المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون المصري، وأن يكون حسن الصوت، وأن يجتاز المتقدم الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في القرآن الكريم حفظًا، وأداء، وإجادة صوت، وكذا المقابلة النهائية المقررة في هذا الشأن.

شروط الإيفاد للخارج

وأكدت الأوقاف أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، وقد مضى على عودته من أي إيفاد للخارج على نفقة الوزارة عامان على الأقل، ويُستثنى من ذلك أصحاب الدعوات الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة، على أن تتحمل الجهة الطالبة جميع النفقات (تذاكر السفر/الإقامة/الإعاشة/ البدل النقدي) دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية، وفي ضوء القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2014.

واشترطت وزارة الأوقاف أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين، وذلك بالنسبة للمتقدمين من العاملين بالوزارة أو أي جهة حكومية، وأن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار، أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية ــ الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج، ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانـة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

وحول السن المطلوب أوضحت أنه لا يقل سن المتقدم عن (26) عامًا ولا يزيد عن (55) عامًا اعتبارًا من تاريخ التقدم للمسابقة، ويستثنى من ذلك القراء أصحاب الدعوات الخاصة، مع مراعاة باقي الشروط.

على أن تقدم الطلبات على موقع الوزارة الرسمي (أوقاف أون لاين) على الرابط هنا، وذلك لمدة (15) يومًا اعتبارًا من تاريخ النشر، على أن يكون المتقدم مستوفيًا كافة الشروط، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة.