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«إكسترا نيوز»: وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل

كتب:

شريف سليمان
12:50 ص | الأحد 14 أبريل 2024
إيران

إيران

أدان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإيراني على إسرائيل، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز». 

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بقلم شريف سليمان