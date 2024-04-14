«إكسترا نيوز»: وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل كتب: شريف سليمان 12:50 ص | الأحد 14 أبريل 2024 إيران أدان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإيراني على إسرائيل، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مسؤول إسرائيلي: نتوقع إطلاق إيران موجات إضافية من المسيرات بمرور الوقت رئيس الوزراء البريطاني يدين هجوم إيران على إسرائيل.. ويصفه بـ«المتهور» «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تستعد لعدة أيام من المواجهة مع إيران.. وستنفذ ردا مضادا وسائل إعلام إسرائيلية: إيران أطلقت نحو 100 مسيرة وصاروخ بعضها أسقط فوق سوريا والأردن البيت الأبيض: نتوقع استمرار هجوم إيران على إسرائيل عدة ساعات لحظة إطلاق عشرات الطائرات المسيرة من إيران نحو إسرائيل إيران إسرائيل بقلم شريف سليمان