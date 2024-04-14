أسرع وأسهل طريقة لتقشير البيض المسلوق.. حيلة ذكية بمكون واحد

يعد البيض المسلوق من العناصر الأساسية على مائدة الطعام، لما يحتويه من كالسيوم وبروتينات ضرورية للجسم لا يمكن الاستغناء عنها، ويتناوله الناس على الإفطار أو العشاء، ولكن تواجه بعض ربات البيوت صعوبة في تقشير البيض المسلوق، خاصةً الطازج، حيث قد لا يتمكنّ من إزالة القشرة الخارجية بسهولة، ولذلك، يبحثن عن أسرع وأسهل طريقة لتقشير البيض المسلوق.

أسرع طريقة لتقشير البيض المسلوق

صحيفة «إكسبريس» البريطانية، قالت إن هناك حيلة بسيطة للحصول على بيضة مُقشرة غير منزوعة الطبقة الخارجية، فضلا عن أسرع وأسهل طريقة لتقشير البيض المسلوق دون الحاجة إلى استخدام الأيدي مرة أخرى، إذ تتخلص الحيلة من قشر البيض دون الحاجة إلى تقشيره باليد.

الصحيفة البريطانية، شاركت خطوة بخطوة لإزالة قشر البيض بسهولة، وهي عبارة عن مزيجًا من الماء المغلي والماء البارد لخلق بيئة تسمح للقشرة بالانزلاق فورًا، إذ أنه بمجرد سلق البيض لمدة 10 دقائق، يوص بوضعه مباشرة في وعاء بلاستيكي مملوء بالماء المثلج، مع التأكد من أن الحاوية لها غطاء آمن.

أسهل طريقة لتقشير البيض المسلوق

بعد وضع البيض في وعاء به ماء مثلج، أغلقي الغطاء وستخرج القشرة على الفور، وهذه أفضل طريقة لتقشير البيضة المسلوقة، بحسب الصحيفة، مؤكدة أن هناك طريقة لتسريع العملية والحصول على نتائج أفضل وهي كسر قاع البيضة برفق قبل وضعها في المقلاة لتغلي، لكن يجب أن يكون الشق ناعمًا جدًا بحيث لا يمر عبر القشرة بالكامل، وإلا فإن الصفار سوف يتسرب.

الشيف كريستوفر كيمبال، قال للصحيفة البريطانية، إن الماء المثلج هو «الكأس المقدسة» لبيض سهل التقشير: «الخدعة هنا هي حمام جليدي كبير لمدة ثلاث دقائق، احصل على داخل البيضة ليصبح أصغر حجما، واسحبه بعيدا عن القشرة، والآن سيكون من السهل تقشيرها».

الشيف البريطاني أكد أن الكأس المقدسة هي غليها لمدة ثماني دقائق لمدة 40 ثانية ووضعها في ثلج كبير مرة أخرى لمدة ثلاث دقائق، وكل بيضة، ليس 80%، وليس 90%، سيكون من السهل تقشير كل البيض في دقيقة دون الحاجة لاستخدام يديكي وحينها ستحصلين على بيض مسلوق بمظهر لائق غير متعرج أو منزوع الطبقة الخارجية.