أسرع طريقة لتحضير طبق الأومليت في الـ«إير فراير».. «مش هتقلبيه»

طبق البيض لا غنى عنه سواء في وجبة الإفطار أو العشاء، فهو من الأطباق الرئيسية على المائدة اليومية ولكنه لذيذ أيضًا، وتتنوع طرق تحضير البيض، لكن طبق الأومليت يعشقه الكثيرون، فهل جربت يومًا تحضير طبق الأومليت في المقلاة الهوائية أو الـ«إير فراير»؟

أسرع طريقة لتحضير طبق الأومليت في الـ«إير فراير»

صحيفة «ديلي إكسبرس الأمريكية»، نقلت عن ميلاني مندلسون، هاوية الطبخ، قولها إنّ هناك طريقة سحرية لتحضير طبق الأومليت في الـ«إير فراير»، دون تقليب، وستحصلين على عجة مثالية في كل مرة، إذ أنها لن تأخذ سوى دقائق: «أفضل ما في الأمر هو أنك لا تحتاج حتى إلى قلب العجة عند طهيها في المقلاة الهوائية».

هاوية الطبخ أكّدت للصحيفة الأمريكيّة، أنّ الطريقة تتضمن إضافة جبن وبيض، فضلا عن إضافة جميع المكونات المفضلة لديك، بدءًا من الخضروات الطازجة وحتى اللحوم اللذيذة، ويمكن تحضيرها كالتالي:

مكونات طبق الأومليت في الـ«إير فراير»

- احضري بيضتان.

- ملعقتان كبيرتان من الحليب.

- رشة من الملح والفلفل حسب الذوق.

- ربع كوب من الجبن المبشور.

طريقة تحضير طبق الأومليت في الـ«إير فراير»

- رشي المقلاة أو الـ«إير فراير» برذاذ الطبخ للتأكد من أن الأومليت لا يلتصق ولا يحترق، أو يمكنك دهن المقلاة ببضع قطرات من الزيت.

- جهزي مكونات الأومليت.

- اكسري البيض في وعاء واسكبي فيه الحليب.

- قلبي جيدًا وأثناء التحريك، أضيفي الجبن حتى تمتزج جميع المكونات معًا.

- يُسكب هذا المزيج في المقلاة الهوائية الـ«إير فراير»، مع التأكد من توزيعه بالتساوي في جميع الأنحاء.

- اتركها تطهى لمدة ست دقائق عند درجة حرارة 190 درجة مئوية.

- ببد أن تنضج، أخرجي المقلاة الداخلية من الـ«إير فراير» واتركيها لتبرد قليلاً.

- بعد أن تبرد رشيها بالبهارات والزينة.

- تأكدي من أنها باردة أولاً حتى لا تجف الأومليت وتبقى طرية ولذيذة.