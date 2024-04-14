رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: وزير الدفاع الإسرائيلي ناقش مع نظيره الأمريكي مواجهة الهجوم الإيراني

كتب:

حسن سمير
03:38 ص | الأحد 14 أبريل 2024
وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يواف جالانت

وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يواف جالانت

قال وزير دفاع جيش الاحتلال الاسرائيلي يواف جالانت، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي العمليات الدفاعية الإسرائيلية في مواجهة الهجوم الإيراني، حسبما أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وكانت شنت إيران هجومًا على إسرائيل ليل السبت باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.

اقرأ المزيد:

«مدمرة المواقع الحصينة».. ماذا تعرف عن قدرات صواريخ إيران ضد إسرائيل؟

«القاهرة الإخبارية»: ‏الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض صواريخ أطلقت من إيران

أوكرانيا: لا بيانات رسمية تفيد بتلقي روسيا صواريخ باليستية من إيران

إيران تستعرض 3 صواريخ باليستية في طهران.. «استخدمتها لضرب أمريكا»
بقلم حسن سمير