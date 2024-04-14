«القاهرة الإخبارية»: وزير الدفاع الإسرائيلي ناقش مع نظيره الأمريكي مواجهة الهجوم الإيراني

قال وزير دفاع جيش الاحتلال الاسرائيلي يواف جالانت، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي العمليات الدفاعية الإسرائيلية في مواجهة الهجوم الإيراني، حسبما أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وكانت شنت إيران هجومًا على إسرائيل ليل السبت باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.