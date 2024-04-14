«مدمرة المواقع الحصينة».. ماذا تعرف عن قدرات صواريخ إيران ضد إسرائيل؟

قطعت إيران انتظار العالم بشأن ردها على استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي للسفارة الإيرانية في دمشق، وأطلقت عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل، في وقت اشتعل فيه الشرق الأوسط وازدادت حدة المواجهة بين تل أبيب وطهران.

وبحسب شبكة «ABC» الأمريكية، أطلقت إيران عشرات الصواريخ من نوع كروز الموجهة، والمعروفة بـ«المجنحة» على دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الشبكة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، أنّ إيران جهزت ما يقرب من 100 صاروخ كروز لضرب إسرائيل، وفي السطور التالية، معلومات عن صواريخ كروز التي أطلقتها إيران ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

معلومات عن صواريخ كروز المجنحة.. أطلقتها إيران ضد إسرائيل

- صاروخ مجنح صغير الحجم، ويطلق من أي مكان.

- لا يتجاوز طوله 5 أمتار.

- يمكن أن يرتفع لـ 3.600 متر.

- يصل مدى صواريخ كروز لـ 2500 كيلو متر.

- تحمل صواريخ كروز رأسًا حربيًا أو مواد يصل وزنها لـ 450 كيلو جرامًا، كما تحمل رؤوسا نووية أيضًا، وتضرب الأهداف بدقة عالية.

- له قدرة عالية على إصابة الأهداف المتحركة.

- يستهدف المواقع الحصينة ويصيبها.

- يتميز بفاعلية كبرى في تفادى الوسائل الدفاعية.

- يمكن لصاروخ كروز ضرب وهدم مبنى كامل.

- تستخدم العديد من دول العالم.

- سرعته لا تتجاوز 880 كيلومترًا في الساعة.

إسرائيل تحاول التصدي للصواريخ الإيرانية

واشتعل الصراع في الشرق الأوسط، بعد إطلاق إيران عدة صواريخ على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وامتلأ المجال الجوي في المنطقة بالصواريخ، في وقت تحاول فيه إسرائيل التصدي للصواريخ الإيرانية واعتراضها في المجال الجوي بمساعدة أمريكية.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تستعد لعدة أيام من المواجهة مع إيران ومن المتوقع أن تنفذ ردًا مضادًا، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».