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«القاهرة الإخبارية»: أوستن طلب من جالانت إخطار واشنطن بأي رد محتمل من تل أبيب

كتب:

حسن سمير
03:56 ص | الأحد 14 أبريل 2024
وزير دفاع جيش الاحتلال الاسرائيلي يواف جالانت

وزير دفاع جيش الاحتلال الاسرائيلي يواف جالانت

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ وسائل إعلام أمريكية قالت إنّ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن طلب من وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يواف جالانت، إخطار واشنطن بأي رد محتمل من تل أبيب على الهجوم الإيراني.

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.

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