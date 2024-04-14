«القاهرة الإخبارية» تتصدر ترند «إكس» في تغطية الهجوم الإيراني على إسرائيل

تصدرت قناة «القاهرة الإخبارية» مؤشرات البحث على موقع التدوينات القصيرة «إكس» في أثناء تغطيتها للهجوم الإيراني على إسرائيل.

وفي سياق آخر، أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، في وقت سابق، إطلاق سراح طاقم القناة بالكامل، بالإضافة إلى معدات التصوير كاملة، بعد احتجازه في تل أبيب أثناء تأدية مهام عمله.

وتنقل «القاهرة الإخبارية» الأحداث الدائرة في الشرق الأوسط على مدار الساعة في تغطية لحظية، عبر مراسليها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل.