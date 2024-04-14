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دراما المتحدة

«القاهرة الإخبارية»: إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران

كتب:

حسن سمير
07:35 ص | الأحد 14 أبريل 2024
طائرة - صورة أرشيفية

طائرة - صورة أرشيفية

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بإعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران.

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