«القاهرة الإخبارية»: إعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران كتب: حسن سمير 07:35 ص | الأحد 14 أبريل 2024 طائرة - صورة أرشيفية أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بإعادة فتح الأجواء الأردنية أمام حركة الطيران. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بدء اعتراض طلائع المسيرات الإيرانية في شرق سوريا وأجواء الأردن أول تعليق من ولي عهد الأردن على انتظار مولوده الأول: «اللهم تمم بالخير» «العيد عيدين» في الأردن.. خبر سار من ولي العهد والأميرة رجوة تعرف على مقدار الزكاة بالكيلو في الأردن.. فريضة إسلامية الأردن الضربة الإيرانية إسرائيل غزة بقلم حسن سمير