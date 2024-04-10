«العيد عيدين» في الأردن.. خبر سار من ولي العهد والأميرة رجوة

تعيش المملكة الهاشمية الأردنية أجواء سعيدة في ظل الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك اليوم، ولكن بهجة العيد لم تكن مثل كل عام، إذ زف الديوان الملكي الأردني نبأ سارا للمواطنين مع بشائر أول يوم العيد.

ولى العهد الأردني والأميرة رجوة ينتظران مولودهما الأول

وأعلن الديوان الملكي الأردني، بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، ينتظران مولودهما الأول، في صيف العام الحالي.

الديوان الملكي يهنأ الملك عبدالله والملكة رانيا

وهنأ الديوان الملكي الأردني في بيانه الرسمي، الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، بهذه المناسبة، كما تمنى لولى العهد والأميرة الذرية الصالحة المعافاة الطيبة.

وأوضح الديوان الملكي أنه اختار أول أيام عيد الفطر المبارك لإعلان النبأ لأنه خبر سار بالنسبة للأردنيين والعائلة المالكة.

زفاف ملكي

وكان ولي العهد الأردني الأمير الحسين، تزوج من الأميرة رجوة خالد السيف في زفاف ملكي بقصر زهران في الأول من يونيو الماضي، وبث الحفل بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي بحضور أفراد من العائلات المالكة حول العالم بينهم ويليام أمير بريطانيا وزوجته كيت أميرة ويلز، كما حضر حفل الزفاف السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن وابنتها آشلي بايدن.