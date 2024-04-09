تعرف على مقدار الزكاة بالكيلو في الأردن.. فريضة إسلامية

مقدار الزكاة بالكيلو في الأردن، من الأمور التي حددها محلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية الأردني، ونشر تفاصيلها عبر الموقع الإلكتروني الخاص به، وذلك في بيان رسمي ضم كل التفاصيل

مقدار الزكاة بالكيلو في الأردن

وأكّد المجلس الأردني أن زكاة الفطر فريضة من فرائض الإسلام؛ ومظهر من مظاهر التكافل، مشيرًا إلى أنَّ زكاة الفطر وجبت على المسلم الذي يملك قوته وقوت عياله يوم العيد، ولديه فائض عن حوائجه الأصلية، يدفعها عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقته من المسلمين من زوجة، وولد صغير، وطفل ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويدفعها أيضاً عن أبيه وأمه الفقيرين اللذين ينفق عليهما.

وحددت مقدار الزكاة بالكيلو في الأردن من السنة النبوية، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ).

مقدار زكاة الفطر

وأكدت الهيئة الأردنية أنَّ مقدار زكاة الفطر بالكيلو في الأردن هي صاع من طعام، والصاع يساوي (2.5 كيلو جرام) تقريباً، يخرجها المسلم من القوت الغالب في بلده.

وشددت الأردن في بيانها، على أنَّ القوت الغالب عندها هو القمح؛ لأن الخبز هو المادة الرئيسة في الغذار، ولهذا فإن زكاة الفطر هي 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل شخص، ويجوز إخراج قيمة الـ2.5 كيلوجرام من القمح نقداً.

ويقدِّر مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية الأردزي قيمة الصاع من غالب قوت أهل البلاد بـ180قرشاً، ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان المبارك، والأفضل أن تُخرج ما بين غروب شمس آخر يوم من رمضان ووقت صلاة العيد.