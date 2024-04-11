أول تعليق من ولي عهد الأردن على انتظار مولوده الأول: «اللهم تمم بالخير»

تفاعل كبير شهده نبأ حمل الأميرة رجوة الحسين في طفلها الأول، الذي أعلنه الديوان الملكي الهاشمي أمس، أول أيام عيد الفطر المبارك، لكن التعليق الأبرز كان للأمير الحسين الذي لم يخفِ فرحته وشاركها مع محبيه في الأدرن وخارجها عبر خاصية «الستوري» على «انستجرام»، وبدورها أعادت الأميرة رجوة الحسين، نشر ما كتبه زوجها عبر صفحتها الخاصة على «انستجرام».

ماذا قال الأمير الحسين عن حمل الأميرة رجوة؟

وكتب الأمير الحسين في أول تعليق على نبأ حمل زوجته الأميرة رجوة: «الحمد لله رب العالمين.. اللهم تمم لي ولزوجتي الغالية رجوة بكل خير»، وأعاد نشر بيان الديوان الملكي الهاشمي، لتنهال عليه التعلقيات والمباركات.

ورصد موقع «CNN»، التفاعل الكبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إعلان انتظار ولى العهد والأميرة رجوة الحسين مولودهما الأول بعد نحو 10 أشهر على زواجهما في يونيو 2023، إذ زعم البعض أنّ الحمل كان واضحًا على الأميرة حتى قبل الإعلان، وتداول آخرون، الصور المنشورة لها بالملابس الرسمية لتعليل كلامهم.

ولي عهد الحسين بن عبدالله الثاني

وكان الديوان الملكي الهاشمي الأردني، أعلن أمس في أول أيام عيد الفطر المبارك، أنّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، ينتظران مولودهما الأول في صيف العام الحالي، مهنئًا الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، بهذه المناسبة، وتمنى لصاحبي السمو الملكي الذرية الصالحة والمعافاة الطيبة.