وزير الدفاع الأمريكي يدعو إيران إلى نزع فتيل التصعيد: واشنطن لا تسعى للحرب

دعا لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي إيران إلى نزع فتيل تصعيد الوضع، مشيرًا إلى أنّ واشنطن لا تسعى إلى الحرب مع طهران، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل.

آخر التطورات بين إيران وإسرائيل

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.