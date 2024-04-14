إسرائيل تكشف عن جزء من خسائرها ومجلس الحرب يوافق على «رد قوي» ضد إيران

شنت إيران هجومًا بـ200 صاروخ ومسيرة ضد إسرائيل، في الرد المنتظر على الاستهدافات الإسرائيلية ضد إيران، في عملية عسكرية أدت إلى زيادة حدة التوترات في الشرق الأوسط وتصاعد الصراع بين الطرفين، وأصابت الصواريخ بعض الأهداف الإسرائيلية، فما هو حجم الخسائر؟

وسائل إعلام عبرية، قالت إن صواريخ إيران أصابت بعض القواعد العسكرية في الجنوب، وأحلقت بها أضرارًا طفيفة، كما سقطت 7 صواريخ على قاعدة رامون الجوية في صحراء النقب، وأخرى في مدينة إيلات التي بها أكبر قاعدة بحرية إسرائيلية، وأصيب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

صواريخ أصابت إسرائيل

ووفقًا للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال إن عددًا صغيرًا من الصواريخ أصابت إسرائيل وألحقت أضرارًا طفيفة.

من جهته، وافق مجلس الحرب الإسرائيلي على رد حاسم وقوي ضد إيران، بعد الضربات التي شنتها ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وفقًا لما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وسائل إعلام عبرية.

تفويض نتنياهو وجالانت وجانتس بالرد على إيران

وانتهت الجلسة بتفويض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وبيني وجانتس عضو مجلس الحرب، باتخاذ القرارات بما في ذلك الرد الإسرائيلي، لكن الوزيرين المتطرفين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش اعترضا على تفويض جالانت وجانتس لاتخاذ قرار مع نتنياهو بشأن الرد على الهجوم الإيراني.

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.