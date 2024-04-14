نيويورك تايمز: إيران أطلقت 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخ كروز و110 «أرض- أرض»

نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين إسرائيليين، أنّ إيران أطلقت 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخ كروز و110 صواريخ «أرض- أرض»، حسبما أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.