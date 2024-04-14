صورة صادمة للمجال الجوي بالشرق الأوسط أثناء هجوم إيران على إسرائيل

بعد إطلاق إيران أكثر من 200 صاروخ ومسيرة ضد إسرائيل في الرد على استهداف السفارة الإيرانية في دمشق، واغتيال مسؤول إيراني بارز، نشرت شبكة «CNBC» الأمريكية صورة صادمة للمجال الجوي بالشرق الأوسط، يظهر فيه خال من الطائرات بالكامل.

وأغلقت عدة دول المجال الجوي عبر الشرق الأوسط فوق إسرائيل وإيران والعراق والأردن، مع تعليق الرحلات الجوية بعد الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل، كما ألغت وحولت العديد من شركات الطيران رحلاتها.

شركات الطيران تراقب الوضع

شركة «يونايتد إيرلاينز» للطيران قالت بعد إلغاء رحلاتها إنّها لا تفكر في استمرار تعليق الرحلات مرة أخرى، خلال ساعات يوم الأحد، مؤكدة أنّها تراقب الوضع في الشرق الأوسط عن كثب وستتخذ قرارات، بشأن الرحلات القادمة مع التركيز على سلامة العملاء والأطقم.

كما قامت العديد من شركات الطيران الأخرى، بإعادة توجيه عدد من رحلاتها، في وقت تحاول فيه تجنب التحليق فوق إيران وإسرائيل والعراق، كما تأثرت بعض شركات الطيران بالإغلاق المؤقت.

إيران تهاجم إسرائيل

وشنت إيران هجومًا ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، ردًا على استهداف الأخير السفارة الإيرانية في دمشق ومقتل مسؤول إيراني بارز، وهو ما أشعل الصراع بين الطرفين في وقت يزداد فيه حدة التوترات في الشرق الأوسط.