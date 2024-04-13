رحلة ترفيهية للأطفال الفلسطينيين المرافقين لمصابي قطاع غزة في المنوفية

نظمت محافظة المنوفية، رحلة ترفيهية للأطفال الفلسطينيين المرافقين لمصابي قطاع غزة المتواجدين بمستشفى حميات شبين الكوم إلى قرية فينسيا السياحية الجديدة، لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

وتم تنفيذ العديد من الأنشطة والألعاب الترفيهية للأطفال، لمساعدتهم على النشاط والحيوية وإكسابهم المزيد من الطاقات الإيجابية والبهجة بجانب توزيع الوجبات والهدايا عليهم لرسم البسمة على وجوههم.

فرحة الأطفال بالعيد

وأعرب الأشقاء الفلسطينيين عن شكرهم وسعادتهم البالغة لما لمسوه من حرص واهتمام محافظ المنوفية بهم وتلبية جميع متطلباتهم، مثمنين جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الكامل للقضية الفلسطينية والوقوف بجانبهم.

الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين

وأكد محافظ المنوفية على تسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات للفلسطينيين، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، وتوفير كافة متطلباتهم حتى عودتهم سالمين بما يعكس نهج الدولة المصرية والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك عقب زياته لهم لمتابعتهم والاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم كافة الخدمات الطبية المطلوبة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم.