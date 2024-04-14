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دراما المتحدة

رغم حالة الطوارئ بسبب الهجوم الإيراني.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف وسط غزة

كتب:

منى السعيد
02:04 ص | الأحد 14 أبريل 2024
قصف قطاع غزة

قصف قطاع غزة

على الرغم من أن إسرائيل تعيش حاليًا في حالة طوارئ بسبب الهجوم الإيراني على تل أبيب، إذ أطلقت مئات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة بدون طيار من ساعات، إلا أنها لا تزال مستمرة في عدوانها على قطاع غزة.

وأفاد تلفزيون فلسطين، إن قصف مدفعي كثيف من قوات الاحتلال يستهدف المناطق الشمالية للنصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات.

وفي آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فقد أسفر العدوان المستمر من السابع من أكتوبر الماضي على غزة بارتقاء إلى 33 ألفا و686 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و76 ألفا و309 مصابين، علما بأن هذه الأرقام لا تتضمن آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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بقلم منى السعيد