«المواجهة غير المباشرة» سيناريو تطور الصراع بين إسرائيل وإيران.. هل تتدخل واشنطن؟

تحولات كبرى يشهدها التوازن الإقليمي قد تصل إلى تغيير حاد في خريطة التفاعلات الجماعية والثنائية معًا، إذ أنَّ مستقبل توازن القوى في الشرق الأوسط يعتمد على العديد من المتغيرات الداخلية لبلدان الإقليم، لاسيما حالة الاستقرار الداخلي ومتابعة التنمية الشاملة، والخارجية ذات الصلة بحالة التنافس الدولي تجاه الشرق الأوسط ككل، والثابت أنَّ هذين النوعين من المتغيرات في حالة من السيولة الشديدة، وذلك وفق تقرير حديث أصدرَه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

وفي ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وحالة الانفلات الإسرائيلي في مهاجمة المصالح الإيرانية مستفيدة من الالتزام الأمريكي المدعوم من قبل العديد من الدول الأوربية بحماية إسرائيل، وتقديم جميع صنوف الدعم المادي والمعنوي لها، والعمل على تحييد واحتواء سلوكيات الأطراف المناهضة لها بقيادة إيران، فإن المواجهة العسكرية المحتملة بين إيران مدعومة بحلفائها في الإقليم من غير الدول، وبين إسرائيل مدعومة بالولايات المتحدة وحلفائها، أحد العناصر الرئيسية التي ستقود إلى تغييرات كبرى في حالة التوازن في الشرق الأوسط ككل، ويتوقف حجم التغير على طبيعة وكثافة المواجهة المحتملة إن حدثت.

سيناريوهات محتملة لمستقبل توازن القوى في الشرق الأوسط

وتوجد 3 سيناريوهات محتملة لمستقبل توازن القوى في الشرق الأوسط:

يتضمن السيناريو الأول الإحجام عن الرد العسكري المباشر والاكتفاء بالحرب النفسية ضد إسرائيل والولايات المتحدة مع قيام أي من الحلفاء في الإقليم بتكثيف الضربات العسكرية ضد المصالح الإسرائيلية، والحلفاء المرشحون للقيام بهذه المهمة الحوثيون في اليمن، وأحد فصائل الحشد الشعبي في العراق.

أما الثاني السيناريو فيشمل عملية إيرانية رمزية ضد إسرائيل، لا تقود إلى رد فعل إسرائيلي أو أمريكي، لكنها سوف تثبت قدرة إيران على الرد بما يدعم مقولاتها في قيادة تحالف المستضعفين ضد هيمنة إسرائيل ولو في إطار محكم ومنضبط، وقد ترتبط هذه العملية باحتجاز السفن التجارية الإسرائيل أو لبعض من حلفائها مثل بريطانيا وهو نمط متكرر من السلوك الإيراني.

وبشأن السيناريو الثالث، فهو عملية إيرانية موسعة ضد إسرائيل، قد يترتب عليها إصابات مباشرة في الداخل الإسرائيلي، يترتب عليها رد فعل مكبر أمريكياً وإسرائيلياً، قد يتولد عنه رد فعل إيراني ضد المصالح الأمريكية العسكرية في الخليج، مما يثير نتائج كارثية كبرى، من بينها خريطة جديدة التوازن القوى يصعب التكهن بها.

والأرجح أنَّ يظل رد الفعل الإيراني في حدود المسارين الأول والثاني، وبالتالي ستظل حالة التوازن القائمة مستمرة دون هزات كبرى تصيب النفوذ الإيراني القائم بالفعل في عموم الإقليم، مع استمرار المواجهات غير المباشرة بين إسرائيل وإيران.