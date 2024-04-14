بالأسماء.. تكريم علماء وقراء شاركوا في إحياء ليالي رمضان اليوم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تكريم عدد من كبار القراء والعلماء والأئمة الذين شاركوا في إحياء ليالي شهر رمضان.

وأشار وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أبرز المُكرمين اليوم، وهم الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور عبد الله النجار، والشيخ خالد الجندي، وهم أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

المُكرمين من كبار القراء

وأضاف وزير الأوقاف، أنه سيتم تكريم عدد من القراء، وهم الشيخ محمد حشاد، والدكتور أحمد نعينع، والشيخ محمود الخشت، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

وبحسب «جمعة»، سيتم تكريم الشيخ محمود الحلفاوي، والشيخ طه النعماني، والشيخ تميم المراغي، والشيخ عبد الناصر حرك، والشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، والشيخ محمد عبد البصير، والشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني.

الخطة الدعوية لوزارة الأوقاف

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن استكمال خطتها الدعوية بعد شهر رمضان وعيد الفطر، من خلال عقد 65 ندوة علمية الاثنين المقبل، بعنوان «حديث القرآن الكريم عن العمل الصالح»، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير.

كما ستطلق الوزارة 2600 ندوة علمية تثقيفية على مستوى الجمهورية، بعنوان «مداخل الشيطان في الكسب الحرام»، يوم الخميس المقبل، بعد صلاة العشاء.