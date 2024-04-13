كيفية التقديم في وظائف وزارة الأوقاف 2024.. إليك المستندات والشروط

يهتم المواطنون دائمًا بمعرفة الوظائف الحكومية المقدمة عبر بوابة الوظائف الحكومية، ومنها وظائف وزارة الأوقاف 2024، والتي حددت آخر موعد للتقديم لها يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024.

وخلال هذا التقرير تستعرض الوطن تفاصيل وظائف وزارة الأوقاف من حيث الشروط المطلوبة والمستندات والتخصصات وكيفية التقديم، والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة للوظائف

عامل مسجد بالتعاقد بجميع المحافظات، ويختص شاغل الوظيفة بالمحافظة على المسجد ونظافته المستمرة ضماناً لإظهار الصورة اللائقة بما يتوائم مع المظهر الحضاري وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة في مجال نشر الدعوة الإسلامية.

الشروط الواجب توافرها

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما.

- مؤهل أقل من المتوسط، إعدادية عامة أو إعدادية أزهرية.

المستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف

- الصورة الشخصية.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

- المؤهل الدراسي.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف.

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

كيفية التقديم على وظائف وزارة الأوقاف

يمكن التقديم على وظائف وزارة الأوقاف من خلال الضغط هنـــــــــــــا، وملء البيانات المطلوبة مع مراعاة الملاحظات الآتية:

- عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- إذا لم تكن المستندات أصلية ملونة يتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثل عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

- يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح، في بنك مصر أو بنك القاهرة أو البنك الأهلي المصري، علماً بانه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز، ويرفض طلب المتقدم حال إيداع مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم.

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية فقط، وسيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

- يرجى الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.