تراجع أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 14-4-2024

كشفت الشعبة العامة للقصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن استمرار تراجع سعر اللحوم في السوق المصري، حيث سجل سعر كيلو الضأن البرقي متوسط سعري 440 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات عن سعر أمس.

سعر كيلو الكبدة

وأوضحت الشعبة في بيان عنها، أنّ سعر كيلو الكبدة الكندوز 400 جنيه بالمنافذ، فيما يباع البرجر بـ350 جنيها، وكيلو اللحوم الجملي 300 و350 جنيها، وكيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 330 جنيها.

وعن سعر اللحوم الهندي، فسجلت 290 جنيها للمفروم، و390 جنيها للكندوز، في حين سجل سعر اللحم البرازيلي البقري مستويات تتراوح بين 290 لـ330 جنيها.

وسجلت أسعار اللحوم نحو 400 و460 جنيها قبل بدء انخفاض الأسعار مع توافر الأعلاف للمواشي، ومع طرح كميات كبيرة في المنافذ الحكومية بسعر بدأ من 290 جنيها، فيما سجلت اللحوم مستويات بين 370 و430 جنيها لدى محلات الجزارة حيث تختلف من منطقة إلى منطقة أخرى.

وعن أسعار اللحوم في محال الجزارة بالمحافظات المختلفة، فسجلت أسعار اللحوم متوسط أسعار تراوح بين 280 إلى 350 جنيها.