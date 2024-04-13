تراجع أسعار اللحوم اليوم السبت 13-4-2024 في مصر

سجلت أسعار اللحوم اليوم السبت 13-4-2024 تراجعاً في مختلف الأسواق المصرية، بالنسبة للحم الكندوز الكبير والضأن بعظم، واستقراراً في معظم الأنواع، وسجل متوسط سعر كيلو الكندوز كبير نحو 318 جنيها، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اللحوم اليوم في الأسواق

- تراجع سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم في الأسواق، بقيمة 12 جنيها ليبلغ 318 جنيها.

- استقر سعر كيلو اللحم الضأن، اليوم السبت في الأسواق، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 410 جنيهات.

- استقر سعر كيلو اللحم الكندوز صغير، اليوم السبت في الأسواق، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 375 جنيه.

تراجع أسعار اللحوم الحمراء

- سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم، استقراراً اليوم السبت في الأسواق، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 383 جنيها.

- استقر سعر كيلو اللحم الكندوز، اليوم السبت في الأسواق، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 390 جنيها.

- تراجع سعر كيلو اللحم الضأن بعظم اليوم في الأسواق بقيمة 28 جنيها، وسجل نحو 352 جنيه.

- سجل سعر كيلو اللحم البتلو، استقراراً اليوم السبت في الأسواق، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 401 جنيه.