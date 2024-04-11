أسعار اللحوم اليوم الخميس 11-4-2024.. شهدت استقرارا ملحوظا

شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 11-4-2024 استقرار ملحوظا في ثاني أيام عيد الفطر بالتزامن مع خطة الحكومة لتوفير اللحوم بأنواعها في المجمعات والمنافذ المختلفة التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة، حيث أعلنت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء تراجع أسعار اللحوم بنسبة 0.94%.

أسعار اللحوم اليوم الخميس 11-4-2024 في مصر

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم البقري البلدي نحو 375 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 350 و500 جنيه.

- سجلت أسعار كيلو لحم الكندوز صغير بين 250 و450 جنيهًا.

- سجل سعر لحم الكندوز الكبير بين 250 و400 جنيه، وتراوح سعر لحم بتلو بعظم بين 180 و500 جنيه.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

وسجلت أسعار اللحوم المستوردة مستقرة بسعر يتراوح بين 210 و250 جنيهًا، أمّا اللحوم الهندي فسجلت 250 جنيهًا للمفروم، و260 جنيهًا للكندوز، وسعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 220 جنيهًا، و280 جنيهًا للجملي، وبلغ سعر كيلو البرجر 250 جنيهًا، والكبدة الكندوز 290 جنيهًا في المنافذ، والضأن البرقي 380 جنيهًا.