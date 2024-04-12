أسعار اللحوم اليوم الجمعة 12-4-2024 في الأسواق.. تراجع طفيف

شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 12-4-2024 تراجعا طفيفا في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بالتزامن مع خطة الحكومة لتوفير اللحوم بأنواعها في المجمعات والمنافذ المختلفة التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة، وأعلنت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء تراجع أسعار اللحوم بنسبة 0.94%.

أسعار اللحوم اليوم

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الحوم في الاسواق المصرية وفقا للموقع الرسمي لبوابة أسعار مجلس الوزراء.

أسعار اللحوم في الأسواق

- يتراوح سعر اللحوم الكندوز ما بين 380 و400 جنيه.

- يتراوح سعر اللحوم المفروم ما بين 390 و430 جنيها.

- يتراوح سعر اللحوم الجملي ما بين 290 و330 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

- يتراوح سعر اللحوم البتلو بين 350 و400 جنيهًا.

- يتراوح سعر اللحم البرازيلي البقري بين 310 و330 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 330 جنيها.

- سجل سعر اللحوم الهندي 280 جنيها للمفروم.

- يتراوح سعر الكبدة بين 380 و430 جنيها.

- سجل سعر الضاني البرقي 450 جنيها.

- سجل سعر البرجر نحو 350 جنيها.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 230 جنيها.

- يتراوح سعر الريش الضاني بين 380 و420 جنيها.

- يتراوح سعر المفروم البلدي بين 240 و300 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الكندوز 230 جنيها.

- سجل سعر السجق البلدي 300 جنيه.

- سجل سعر السجق المستورد 110 جنيهات.