«التضامن» تعلن التعامل مع 4 آلاف حالة من الأطفال وكبار بلا مأوى في 2024

قال محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، إنّ الفريق تكفل بالتعامل مع 4 آلاف حالة من الأطفال وكبار بلا مأوى في عام 2024.

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على شاشة «دي إم سي»، أنه خلال الـ3 أشهر الماضية، وفي ظل الطقس البارد، جرى تقديم العديد من المساعدات لحالات الشارع وذلك بنقلهم إلى دور رعاية ومستشفيات وأيضا تقديم المأكولات والبطاطين، مشيرًا إلى أن الفريق يُقدم الخدمات على مستوى الجمهورية بأكملها.

أطفال وكبار بلا ماوى

وتابع: «دخول الحالات بتبقى برغبتهم، وبيكون في إجراء مُشدد أكثر تجاه الأطفال اللي حابين يخرجوا للشارع تاني بسبب صغر سنهم، مع وضع خطط زيارات له وبنعرف إيه سبب رجوعه للشارع، هل سبب شخصي أنه اتعود على الشارع أو مشكلة في المكان عندنا، وبنحل كل العوائق دي بحيث أننا نقلل العدد اللي بيخرج تاني للشارع أو نوديه مكان تاني أفضل».