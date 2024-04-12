«التضامن» تنفذ 385 ألف مشروع متناهي الصغر بتمويل مليار جنيه مصري

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، تنفيذ برنامج «الحد من الفقر» من خلال 385 ألف مشروع متناهي الصغر، بتمويل يصل إلى مليار جنيه مصري، يقع 70% منهم في محافظات الصعيد، لافته إلى انتهاء صندوق عطاء لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة من تدريب 23 جمعية عاملة في مجال التوحد، وإعداد 166 أخصائي تدخل مبكر، وتوفير خدمات لإجمالي 1.300 طفل، من خلال مشروع «قدرات بلا حدود».

بناء قدرات 200 رائدة ريفية

وأشارت في تقريرها الأسبوعي، إلى أن برنامج «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية استكمل 4 لقاءات من تدريباته المتخصصة للشباب المقبل على الزواج بمحافظتي طنطا وقناة السويس، كما دشنت مديرية التضامن بالفيوم البرنامج التدريبي الخاص ببناء قدرات 200 رائدة ريفية؛ لتطوير قدراتهن في التواصل المجتمعي وسبل جمع البيانات.

ونوهت إلى أن الوحدة المركزية لمنظمات العمل الأهلي انتهت من ميكنة منظومة حصر المستفيدين من منظمات المجتمع المدني، وتستعد لإطلاقها خلال الربع الثاني من العام، تعزيزا لقواعد الحوكمة، وشفافية جمع التبرعات.

تنفيذ ليالي رمضان التوعوية

وتضمن التقرير الأسبوعي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج «بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل» انتهى من تنفيذ ليالي رمضان التوعوية بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات في نسختها الثانية، ويعلن وصوله إلى 26.000 من سكان المناطق البديلة.