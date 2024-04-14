كيف تتخلص من «أرق رمضان»؟.. 3 نصائح بينها التعرض للضوء

عادة ما يتّبع الأشخاص خلال شهر رمضان نمطا مختلفا في الحياة، حيث يعتاد كثيرون على السهر ليلًا لأداء صلاة التراويح وتناول السحور، ما يُغيّر دورة نومهم الطبيعية، وعند عودتهم إلى روتينهم اليومي المعتاد بعد العيد، قد يواجهون صعوبة في النوم ليلاً والاستيقاظ مبكّرًا، كما أنّ التغيّرات في نمط النوم قد تُؤثّر سلبًا على الصحة الجسدية والنفسية، فالشخص الذي يعاني من قلة النوم قد يشعر بالتعب والإرهاق، وضعف التركيز، وانخفاض قدرته على الإنتاجية.

طرق للتخلص من «أرق رمضان»

الدكتورة نرمين مسعد، الأخصائية النفسية المتخصصة في اضطرابات النوم، تحدّثت عن عدّة طرق للتخلص من أرق رمضان وضبط الساعة البيولوجية، بينها التعرض للضوء بشكل تدريجي لإفراز هرمون النوم في المساء، والذي يؤثر في مدة النوم وجودته وتوقيته.

الأخصائية النفسية أوضحت في لقاء مع برنامج صباح الورد المذاع على قناة TeN، أنّ تناول مشروبات غنيّة بالكافيين في الصباح يساعد الأشخاص على إفراز هرمون النوم مساء، والاستيقاظ في نفس الموعد بشكل ثابت يوميا.

تحذير من الإفراط في الكافيين

«النوم لفترات قصيرة ممنوع».. نصيحة أخرى قدّمتها «مسعد» للأشخاص الذي يعانون من الأرق، كما حذّرتهم من الإفراط في تناول الكافيين، أو استخدام الأدوية المنومة دون استشارة طبيب.