7 أطعمة ومشروبات تتناولها يوميا تحتوي على الكافيين وتسبب لك الأرق.. ابتعد عنها

على الرغم من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية لا تعطي حدًا أعلى لتناول الكافيين يوميًا، إلا أنّ هناك مصادر أخرى توصي بحد أقصى 400 ملجم يوميًا، ومع ذلك؛ توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) النساء الحوامل بتجنب شرب أكثر من 200 ملجم من الكافيين يوميًا.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإنّ محتوى الكافيين في قهوتك يعتمد على قوة الحبة، بالإضافة إلى عدد الجرعات؛ إذ تقول جيس هيلارد، أخصائية التغذية الرياضية في شركة واريور: «يحتوي كوب واحد من القهوة سريعة التحضير التي يجري شراءها من رفوف السوبر ماركت على ما يقرب من 100 ملجم من الكافيين، والكافيين الموجود في حبوب البن مثل المقاهي، يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 180 ملجم لكل كوب».

تجنب الكافيين قبل النوم

وأضافت أخصائية التغذية الرياضية، أنّه حتى القهوة منزوعة الكافيين ليست بديلا آمنًا في المساء؛ إذ يمكن أن تحتوي على كمية صغيرة من الكافيين في كوب واحد، حوالي 2 ملجم، مشيرة إلى أنه «لا يزال من الممكن أن يساهم ذلك في الشعور بالأرق، لذا لا أنصح بتناول القهوة منزوعة الكافيين قبل النوم مباشرة، خاصة إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم».

ونصحت أخصائية التغذية الرياضية بتجنب الكافيين قبل النوم، ومحاولة التوقف عن شرب القهوة لمدة تصل إلى 6 ساعات، قبل أن تخطط للذهاب إلى السرير؛ لأنها تبقى في نظامك لفترة طويلة وتزيد من اليقظة، ما يجعل من الصعب النوم بصورة أفضل.

وقد يكون هناك عدد من العناصر في نظامك الغذائي، التي تسبب مشكلات في نومك، بسبب محتواها من الكافيين، لذا من الضروري إلقاء نظرة على العناصر الموجودة في نظامك الغذائي، التي قد تحتوي على الكافيين، إذ يمكن أن يكون للكافيين آثار ضارة مثل الصداع وزيادة القلق، ومن هذه العناصر الآتي:

الشوكولاتة الداكنة

على الرغم من الفوائد الصحية للشوكولاتة الداكنة، إلا أنّه لا ينصح بتناولها قبل النوم، إذ تحتوي قطعة 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة - التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (70% وأكثر) - على حوالي 80 ملجم من الكافيين، في حين تحتوي العبوة المربعة الكبيرة على حوالي 25 ملجم من الكافيين.

تقول جيس: «بالمقارنة، فإن قطعة واحدة كاملة من شوكولاتة الحليب تحتوي في المتوسط ​​على 20 ملجم من الكافيين، لكن شوكولاتة الحليب تحتوي على نسبة أعلى من السكر، لذلك لا يُنصح باستخدامهما بالقرب من وقت النوم».

الشاي

خيارك الآخر من المشروبات الساخنة، هو الشاي الذي يحتوي أيضًا على الكافيين، تقول جيس: «يحتوي الشاي اليومي وشاي الإفطار والشاي الأخضر على مادة الكافيين الموجودة بشكل طبيعي في الشاي، ويحتوي كوب واحد من الشاي المخمر على حوالي 30 إلى 50 ملجم من الكافيين، ومع ذلك، فإن كمية الكافيين ستختلف اعتمادًا على مدى قوة الشاي الذي تتناوله»، وتشمل أنواع الشاي التي لا تحتوي على الكافيين البابونج وشاي الفواكه والنعناع.

المشروبات الغازية

لا يقتصر الأمر على ارتفاع نسبة السكر في العديد من المشروبات الغازية التي يمكن أن تكون مدعاة للقلق، إذ يحتوي العديد منها على كميات عالية من الكافيين أيضًا، ويعد تناول علبة في المساء أو عدة منها على مدار اليوم ليست الفكرة الأفضل.

تقول اخصائية التغذية: «تحتوي الكوكا كولا على الكافيين، سواء كنت تختار النوع الكامل الدسم أو النظام الغذائي، تحتوي علبة واحدة على 34 ملجم من الكافيين، أي ما يعادل كوبًا من الشاي».

الآيس كريم

يعتبر الآيس كريم من الأطعمة المفضلة في يوم حار، أو يجري الاستمتاع به أثناء مشاهدة التلفزيون، كما يمكن أن تحتوي نكهات معينة من الآيس كريم على مادة الكافيين، يقول اختصاصي التغذية روب هوبسون: «قد ترغب في اختيار آيس كريم ليس بنكهة القهوة لأن بعضًا منه يمكن أن يحتوي على أكثر من 50 ملجم من الكافيين في مغرفتين فقط»، ومع ذلك؛ لا يقتصر الأمر على الآيس كريم بنكهة القهوة، إذ يمكن أن يحتوي آيس كريم الشوكولاتة أيضًا على مادة الكافيين المحفزة.

الحلوى

الحلوى التي اخترتها يمكن أن تساعد في إبقائك مستيقظا أيضا، يقول روب: «ربما يكون التيراميسو هو الحلوى الأكثر وضوحًا التي تحتوي على الكافيين لأنه يحتوي على القهوة ولكن أيضًا أي شيء يحتوي على الشوكولاتة الداكنة يحتوي على القليل من الكافيين، مثل تورتة الشوكولاتة أو كعكة اللافا بالشوكولاتة الداكنة».

النعناع

قد يكون النعناع بعد العشاء بمثابة مرطبات، لكنه قد يحتوي في بعض الأحيان على مادة الكافيين، وفقا لـ«روب»: «النعناع لا يحتوي على الكافيين، لكن عليك أن تحقق من الملصق لأن بعض المنتجات المنكهة بالماتشا أو التي تحمل علامة النعناع (الطاقة) تحتوي على بعض الكافيين».

كومبوتشا

يُقال إن مشروب الكمبوتشا أو شاي الكمبوتشا، مشروب مُخمر يوفر فوائد صحية للأمعاء، وهو المفضل لدى المهتمين بالصحة، لكنه مصنوع من أوراق الشاي التي تحتوي بشكل طبيعي على مادة الكافيين.

وعلى الرغم من أن محتوى الكافيين في كومبوتشا يميل إلى أن يكون ضئيلا، إلا أنه لا يزال يستحق الإشارة إليه؛ إذ أن 250 مل من كومبوتشا يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 15 ملجم من الكافيين.