خلال شهر رمضان يعاني الصائمون، من الصداع والعصبية نتيجة انسحاب الكافيين فى الجسم، بسبب عدم تناول القهوة خلال ساعات النهار والصيام، ولأن القهوة هي التي تساعد في إبقائهم مستيقظين ومساعدتهم على التركيز وتزيد من الطاقة وتقلل من التعب، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» انسحاب الكافيين.. كيف تتغلب على قلة تناول القهوة في رمضان؟، وفقًا لما نشر في موقع «Health Line».

انسحاب الكافيين.. كيف تتغلب على قلة تناول القهوة في رمضان؟

- حتى تتغلب على قلة تناول القهوة في رمضان، يساعد النوم الجيد بعدد ساعات كافية على تفادي أعراض انسحاب الكافيين وعدم شرب القهوة طوال ساعات الصيام، ولتحسين مستوى الطاقة لدى الجسم.

- عدم شرب القهوة مع وجبة الفطور خلال شهر رمضان للتغلب على قلة شرب القهوة، وعدم الشعور بالانسحاب عنها، مما تسبب له بعض المخاطر الصحية ومنها، الإصابة بالجفاف، إذا كان الشخص لا يهتم بشرب الماء، ولأن الكافيين يحفز الجسم على التخلص من السوائل المحتفظ بها عن طريق عملية التبول فضلًا عن زيادة الشعور بالتوتر والقلق ومواجهة صعوبة في النوم ليلًا.

شرب الماء في هذه الفترة لتعويض تناول القهوة

- الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء خلال الفترة بين الفطور والسحور.

- يجب اتباع روتين حياة صحي بين الفطور والسحور، ليساعد الجسم على مقاومة عدم شرب الكافيين طوال فترة الصيام.

- وقبل ساعات من بدء الصيام، يجب على الشخص التقليل من كمية الكافيين التي ستدخل جسمه، ليتغلب على قلة تناول القهوة في رمضان.