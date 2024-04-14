«فود بلوجر» روسي يتسبب في وفاة طفلته.. استبدل الرضاعة بوجبات ضوء الشمس

في واقعة مريرة، بدأت بتجربة وانتهت بوفاة طفلة رضيعة، قرر أب اعتماد تجربة جديدة على رضيعته التي لم تكمل 30 يومًا، ليمنعها من الطعام بشكل كامل، والاكتفاء بتغذيتها على ضوء الشمس، باعتبارها وجبات يمنحها لها كل فترة، ليتفقد حياتها بعد شهر فقط من ولادتها.. فما تفاصيل القصة؟

وفاة رضيعة بسبب التغذية على ضوء الشمس

القصة بدأت عندما قرر «فود بلوجر» شهير، يدعى مكسيم ليوتي، يعمل على تقييم الطعام حول العالم، التخلي عن فكرة الطعام الطبيعي، واستخدام ضوء الشمس من أجل تغذية رضيعته، التي لم تبلغ من العمر سوى 30 يومًا، ليتسبب في إصابتها بالالتهاب الرئوي والهزال، بعد فشله في إطعامها بشكل صحيح ليفقد طفلته.

الأب الروسي صاحب الـ44 عامًا، يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 8 سنوات وغرامة بتهمة التسبب المتعمد في أذى جسدي خطير ما أدى إلى وفاة الطفلة، إذ اعترف بذنبه أثناء مثوله الأخير أمام المحكمة قبل النطق بالحكم، وأنه كان السبب في تدهور حالتها الصحية ووفاتها.

تفاصيل وفاة ابنة الفود بلوجر الشهير الروسي بسبب ضوء الشمس

المشهد الأقسى في هذه الرواية، كان في قرار الأب «الفود بلوجر»، بمنع والدة الطفلة من إرضاعها أو منحها أي مساعدة، في محاولة لتربية المولودة على تناول البرانا، وهو نظام غذائي يعتمده بعض البالغين، من خلال البقاء بدون طعام وماء لفترة طويلة ويتغذون على الشمس كوجبة يومية.

«لقد أراد إجراء التجارب على الطفل، وإطعامه بالشمس فقط، ثم الإعلان للآخرين أن هذه هي الطريقة التي يمكنك أن تأكل بها».. هكذا أوضحت صحيفة «ذا صن» البريطانية، من مصادرها الخاصة، التي أكدت أن الأب حاول إجراء تجربة جديدة من أجل كشفها لمتابعيه وزيادة التفاعل والشهرة بشكل أوسع.

وتحدثت والدة زوجة «الفود بلوجر» العالمي، عن الأب الذي يعتمد أشياء غريبة في حياته، كانت مؤذية ليس فقط لطفلته لكن لزوجته أيضًا، وقال: «ابنتي أرادت أن تتركه مرات عديدة، لكنها كانت خائفة من رد فعله، أنه رجل ليس طبيعيًا يرغب في أن تعيش رضيعته على ضوء الشمس».