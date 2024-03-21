على مدار الحلقات الـ10 الماضية من مسلسل كامل العدد +1، حرصت أمينة ابنة دينا الشربيني في دور ليلى بمسلسل كامل العدد +1 على أن تصبح بلوجر شهيرة، وكانت تهتم بصناعة المحتوى وتحرص على نشر الفيديوهات عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما نتابع صداه في مسلسل كامل العدد الحلقة 11 اليوم.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11.. هل تنجح أمينة في خطتها لتصبح بلوجر؟

وبعد أن علمت ليلى بما تفعله أمينة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع فيديو أثناء أداء رقصات، انفعلت عليها وطلبت منها غلق حساباتها والتوقف عما تفعله على الفور، ولكن أمينة لم تستمع لها وحظرتها كي لا ترى ما تفعله في مسلسل كامل العدد الحلقة 11.

واستمرت أمينة في نشر الفيديوهات التي تصورها حتى أصبح هناك تفاعل كبير على حسابها، بعد أن تابعها الكثير من الأشخاص، لتجد إحدى الشركات المتخصصة في إدارة حسابات المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي تهاتفها ويطلب منها التعاقد معه لإدارة حساباتها حتى تصبح بلوجر وصانعة محتوى شهيرة للإعلان عن المنتجات في مسلسل كامل العدد +1.