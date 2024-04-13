4 طالبات بكفر الشيخ تحققن مراكز متقدمة في مسابقة الطفل المبدع الدولية للرسم

أعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن فوز 4 طالبات في مسابقة الطفل المبدع الدولية على مستوى الشرق الأوسط في الرسم، في أول مشاركة للطالبات، مؤكداً أنّه سيتم تكريم الفائزات، وعرض أعمالهن الفنية بمركز الإبداع والابتكار.

الفائزون في مسابقة المبدع الدولية على مستوى الشرق الأوسط في الرسم

ووفقاً لما أعلنه وكيل الوزارة، فازت بالمركز الرابع الطالبة لقاء بشير محمد غطاس، بمدرسة صالح الشرنوبي الإعدادية بنات بإدارة بلطيم التعليمية، ضمن الفئة العمرية من 10 سنوات إلى 13 سنة، وفازت بالمركز السادس الطالبة مي محمد العشري، بمدرسة بيلا الإعدادية بنات بإدارة بيلا التعليمية، ضمن الفئة العمرية من سن 14 وحتى 17 سنة، كما فازت بالمركز الثاني الطالبة فرح سعيد أبو اليزيد، بمدرسة الشهيد ممدوح الصردي بإدارة دسوق التعليمية، وفازت بالمركز الثالث الطالبة لميس بشير محمد غطاس، بمدرسة زيان الرفاعي الثانوية بنات بإدارة بلطيم التعليمية.

وكيل الوزارة يوجّه الشكر للطالبات وأسرهن والمشرفين عليهن

ووجّه وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر للطالبات وأسرهن والمشرفين عليهن، وكذا لتوجيه عام التربية الفنية، بقيادة محمد عبد الله مسعد، موجه عام التربية الفنية، وكرم عبد الملك عبده، موجه أول مركزي.