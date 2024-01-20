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بلوجر يمني: عرفت المعنى الحقيقي لـ«مصر أم الدنيا» بزيارة القاهرة

كتب:

نرمين عفيفي
01:18 م | السبت 20 يناير 2024
البلوجر خالد اليمني صانع المحتوى

البلوجر خالد اليمني صانع المحتوى

كشف البلوجر خالد اليمني، صانع المحتوى، عن تفاصيل حصوله على الإقامة المصرية، بعد أن قرر العيش بمصر خلال زيارته الأولى لأم الدنيا، شارحا أنه أخذ هذا القرار أثناء وجوده في الطائرة متجها إلى مصر، وأبلغ والدته بهذا القرار، وطلبت منه التفكير مجددا.

البلوجر اليمني: قلبي تعلق بمصر

وصرح البلوجر اليمني خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، أنه يحب مصر كثيرا، وقلبه تعلق بها بعدما تجول في شوارعها وصافح أهلها، وشعر أنه بين أهله وناسه ولامس فيهم الاحترام والتقدير.

وقال البلوجر اليمني إنه تعلق بمصر، رغم أنه لا يعرف أحدا فيها، سوى خالته التي تقيم بالقاهرة، موضحا أنه عرف معنى كلمة مصر أم الدنيا عندما زارها.

تعلم اللهجة المصرية

واستطرد خالد اليمني أنه قرر العيش في مصر والاستقرار بها، مشيرا إلى أنه يحاول تعلم اللهجة المصرية.

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