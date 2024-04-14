5 حالات لإلغاء تراخيص المكاتب الاستشارية والهندسية.. اعرفها

حددت اللائحة التنفيذية لنقابة المهندسين، التي جرى الانتهاء منها الأيام الماضية، وفي انتظار عرضها للحوار المجتمعي، من خلال مجموعة من الاجتماعات تبدأ يوم 20 أبريل الجاري، مجالات ممارسة المهندس لمهنته، بالإضافة إلى تنظيم العلاقات المهنية بين المهندسين، وبين المهندس والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة.

كما تحدد اللائحة واجبات المهندس ومسئولياته في مختلف ميادين الممارسة، وتنظم أسس تدريب ومتابعة تأهيل المهندسين، وتحدد الفئات الهندسية وأسس اجتيازها.

حالات إلغاء الترخيص

ورصدت اللائحة التنفيذية لنقابة المهندسين كل ما يتعلق بالمهندسين الاستشاريين والمكاتب الهندسية وكل ما يتعلق بها، إذ حددت اللائحة حالات إلغاء الترخيص للمكاتب الهندسية والاستشارية وجاءت كالتالي:

- إذا أخل الشركاء أو أحدهم بهذه اللائحة.

- إذا تبين أنه قد تمّ فتح المكتب بناء على وقائع أو بيانات غير صحيحة أو بناء على إخفاء معلومات أو بيانات هامة كان من الواجب تقديمها مع الطلب.

- إذا تبين أن الشركاء قد فقدوا الشروط الجوهرية التي تخول لهم حق الحصول على الترخيص والقيد في سجل المكاتب الهندسية الاستشارية.

- إذا فقد المكتب أحد شروط قيامه وفقاً لعقد التأسيس.

- إذا لم يجدد المكتب الترخيص في الموعد المحدد.

مناقشة اللائحة التنفيذية

ومن المقرر أن تعقد النقابة 3 اجتماعات لمناقشة اللائحة التنفيذية خلال أيام 20 أبريل، 27 أبريل، 4 مايو، وذلك بمشاركة النقابات الفرعية في مختلف المحافظات.