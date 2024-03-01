تأجيل عمومية نقابة المهندسين ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني

أعلن المهندس محمود عرفات أمين عام النقابة العامة للمهندسين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، لمدة ساعتين، تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، إذ تُعقد اليوم بأرض المعارض.

تأجيل الجمعية العمومية للمهندسين

أوضحت النقابة، في بيان، أنه وفقا للقانون الذي ينص على أن اجتماع الجمعية العمومية للنقابة يكون صحيحًا إذا حضر الاجتماع رُبع الأعضاء ممن لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يجري تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني صحيحًا، إذا كان عدد الحاضرين 300 عضو على الأقل.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها، واعتماد ميزانية النقابة، عن عام 2023م، وكذلك اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024، إضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، واعتماد اللائحة المالية والإدارية لصندوق الرعاية الاجتماعية، والنظر في الاقتراحات المُقدَّمة من الأعضاء إلى النقابة.