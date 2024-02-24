نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة مطروح.. أسماء الفائزين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين بمطروح نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة مطروح، والتي أسفرت عن فوز 3 مهندسين بالتزكية في 3 مقاعد، والمقاعد الأخرى من خلال التصويت.

وظهرت نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة مطروح، اليوم، بعد منافسة كبيرة بين 4 مرشحين في شعبة الهندسة المدنية، و3 مهندسين في شعبة الهندسة الميكانيكية، في ظل حضور كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية المسددين للاشتراكات، والذين لهم حق التصويت في انتخابات التجديد النصفي.

حسم 3 مقاعد بالتزكية

وكشفت نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة مطروح عن فوز 3 مهندسين بالتزكية على 3 مقاعد من إجمالي 7، منها شعبة الهندسة الكهربائية، حيث فازت كل من المهندسة منى محمد محمود خيري هنداوي، والمهندسة ندا زكي محمد عبد العال أبو طالب، وفاز بالتزكية بشعبة هندسة صناعة الغزل والمنسوجات وشعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات والهندسة الكيميائية والنووية، المهندس أحمد علاء الدين أحمد وفا.

شعبة الميكانيكا

وفاز في انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة مطروح في شعبة الميكانيكا المهندس محمد محمود خيري هنداوي بحصوله على 194 صوتا، والمهندس أيمن محمد محمود مرسي 170 صوتا.

شعبة المدني

وفي شعبة الهندسة المدني، فاز كل من المهندس محمد أحمد محمد اليمني بعد حصوله على 180 صوتا، والمهندس محمود محمد رأفت محمد 170 صوتا.