خبيرة اقتصادية تطالب بربط الحد الأدنى للأجور بالإنتاج: ارتفع 5 مرات منذ 2022

قالت دكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، إنَّ قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعتبر قرارًا رشيدًا وضروريًا في الوقت الحالي، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حماية اجتماعية للعاملين في الدولة.

رفع الحد الأدنى للأجور 5 مرات منذ 2022

وأضافت الخبيرة الاقتصادية لـ«الوطن» أنَّه منذ عام 2022-2023 وحتى الآن تمّ رفع الحد الأدنى للأجور 5 مرات، وتم رفعه الآن إلى 6 آلاف جنيه، بهدف تحسين الظروف المعيشية للعمال والعاملين، وزيادة رضاهم النفسي واستقرارهم المالي، كما يسهم في تعزيز معدلات الإنتاجية والتنمية الاقتصادية للبلاد.

وأكدت أهمية مواجهة زيادة الحد الأدنى للأجور بزيادة في مستوى الإنتاج، إذ يجب على أصحاب العمل الاهتمام بزيادة الإنتاجية لتغطية تكاليف الإنتاج والحفاظ على استدامة المشروعات، ويجب أن يتمّ تقدير التكاليف الإنتاجية وحساب الأرباح المتوقعة لضمان تغطية التكاليف وتحقيق الأرباح.

الحكومة تراعي المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر

وأوضحت مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أنَّ الحكومة تراعي في قرار رفع الحد الأدنى للأجور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتستثنى المشروعات المتناهية الصغر التي تقل عن 10 أفراد، إذ تهدف هذه الاستثناءات إلى دعم صغار المنشآت وتخفيف الضغوط الاقتصادية عنهم، مما يساعدهم على البقاء في السوق وتحقيق النجاح.

وشددت على أهمية زيادة الإنتاجية، وقد تتطلب ذلك في بعض الأحيان زيادة في ساعات العمل، ولذلك يجب على الموظفين والعاملين أن يكونوا حريصين على وقت عملهم الفعلي وأن يتمّ وضع خطط استثمارية وجدولة مناسبة للمشروعات،ويتطلب ذلك التنظيم والتخطيط الجيد، والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة في البلاد.