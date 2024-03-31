«القومي للمرأة» يصدر كتابا بعنوان «حصاد المجلس في 10 سنوات»

أصدر المجلس القومي للمرأة، كتاب بعنوان «حصاد المجلس القومي للمرأة في 10 سنوات 2014-2023 ، والذي يستعرض جهود المجلس في مجال تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وتعزيز دورها القيادي في كل المجالات، إذ يشير الكتاب إلى أكثر من 50 تكليفا رئاسيا تمّ إصداره للحكومة والمجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة المصرية.

ويوضح الكتاب أيضاً الإطار الاستراتيجي لتمكين المرأة المصرية والذي يتضمن كل من رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، فضلا عن الإشارة إلى أبرز المؤشرات التي تمّ رصدها من خلال مرصد المرأة المصرية الذي تمّ إنشاءه في 2017 لمتابعة التقدم المحرز في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ،كذلك تمّ الإشارة إلى قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة رقم 30 لعام 2018 وآليات عمله.

كما استعرض الكتاب القوانين التي صدرت لصالح المرأة، ومشروعات القوانين والمقترحات التشريعية التي أعدها المجلس أو تم إبداء الرأي فيها، والقرارات واللوائح التي صدرت لصالح المرأة، كذلك دور المجلس في تعزيز الخدمات للمرأة في الاحياء السكنية الجديدة (السكن اللائق)، وحماية المرأة من كل اشكال العنف الموجه ضدها، والجهود التوعوية للمجلس من خلال الحملات المختلفة، بالإضافة الي المبادرات الخاصة بالاستثمار في الفتيات «دوّي يا نورة»، فضلا عن أبرز الجهود الدولية للمجلس القومي للمرأة، وكذلك دور المجلس في متابعة الاستحقاقات الدستورية ومشاركة المرأة فيها.

للاطلاع على الكتاب يمكن الدخول على الرابط التالي:

:‏https://ncw.gov.eg/Pdf/874/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-2014-2023