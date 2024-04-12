المجلس القومي للمرأة يختتم دورة تدريبية حول «المساواة بين الجنسين»

اختتم المجلس القومي للمرأة دورة تدريبية حول «المساواة بين الجنسين»، استهدفت العاملات والعاملين بأحد فنادق القاهرة، وذلك في إطار مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في مصر»، والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية، ومع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر، واستمرت على مدار يومين.

تغيير النمط الفكري عن المرأة في قطاع السياحة

وتحدثت صفاء حبيب، مديرة المشروع، عن أهمية تغيير النمط الفكري عن المرأة داخل قطاع السياحة، مؤكدة أن ذلك يتحقق بتشجيع المتدربين على التفكير بشكل مختلف.

فيما استعرضت شيماء نعيم المدير العام للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس، دور المجلس وأهداف المشروع وأنشطته التي تستهدف العاملين والعاملات بقطاع السياحة لتحقيق بيئة عمل آمنة.

وعرضت سماح حلمي خبير المشروع المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والأدوار الاجتماعية، ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين في مجال العمل، كما ألقت الضوء علي كيفية تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع السياحي.

وعرض مارك صموئيل استشاري التدريب والقيادة بشركة ويل سبرينج للتنمية المجتمعية مفهوم و مستويات القيادة ومبادئ التعرف على القيادة الشمولية.

تمكين النساء في المؤسسات المختلفة

كما ألقى مايكل أيوب، الخبير التنموي، محاضرة عن مفهوم الثقافة المؤسسية وخصائصها الداعمة لتمكين النساء.

واستعرض ممثلو مكتب شكاوي المرأة بالمجلس مفهوم العنف ضد المرأة، وأنواعه، وآليات التصدي له وطرق الإبلاغ ومسار الإحالة، واختتمت الدورة التدريبية بتوزيع شهادات التكريم علي العاملات والعاملين بالفندق بحضور فريق عمل المشروع.